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بين الناس

رأفة بحال أسرته..مسن يطالب بإعادة تفعيل بطاقة معاش تكافل وكرامة.. صور

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد سيد أحمد مرسى، البالغ من العمر 62 عاما، المقيم بمنطقة شبرا ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الأجتماعى ،إعادة تشغيل بطاقة معاش تكافل وكرامة.

ويقول فى رسالته : نعيش على هذا المعاش ومنذ توقفت البطاقة ونحن نعيش أسواء الأيام هذا المبلغ البسيط كان يساعدنا على مواصلة الحياة .

وتابع : أنا ولادى بدون عمل حكومى وعامل عملية جراحية فى رجله شايل مشط كف القدم وعامل استرطين فى القلب وكان لديه معاش تكافل وكرامه وتوقف من خمسة شهور.

للتواصل مع الشاكى : 01210144342

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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