الدوري الفرنسي.. مارسيليا يفوز على بوردو.. ونانت يفوز على ديجون

فاز فريق مارسيليا على ضيفه نادي بوردو، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي.





افتتح ياسين عدلي التسجيل لبوردو في الدقيقة 31، قبل أن يعادل جوردان أمافي النتيجة لمارسيليا في الدقيقة 48 ، ليحرز بعدها سانسون الهدف الثاني لفريق الجنوب الفرنسي في الدقيقة 60، وأجهز نيمانيا رادونيتش على فريق بوردو بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 92.





وشهدت المباراة حضور جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، بصفته واحد من أساطير النادي الإفريقية على مر التاريخ.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مارسيليا للنقطة 34 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي بوردو عند النقطة 26 في المركز الخامس.



