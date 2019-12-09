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رياضة

رحل بشكل غير أخلاقي .. المقاولون العرب يغلق باب العودة أمام أحمد علي.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:32 ص
احمد علي
احمد علي
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عمرو ابوبكر
أغلق محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، ملف عودة أحمد علي مهاجم الذئاب السابق للفريق مرة أخرى على ضوء خلافاته الأخيرة مع ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز.

وقال عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لم نفكر على الإطلاق في إعادة أحمد علي، نتمنى له التوفيق في أي مكان أخر.

وأردف: اللاعب يحاول الاتصال بنا لكي يعود ونحن لا نرد على اتصالاته.

وأفصح: أحمد علي رحل عن الفريق بطريقة غير أخلاقية، ولم يفعل مثل زميله محمد فاروق، الذي نكن له كل الاحترام حتى هذه اللحظة.

وأوضح: أحمد علي قبل رحيله أكد لنا أنه لن يرحل عن الذئاب مهما حدث، وتفاجئنا برحيله بشكل لا يرضينا.

واختتم كلماته بالحديث عن طاهر محمد قائلا: يتلقى عروضا أوروبية، ولم نحسم مصيره بعد.
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