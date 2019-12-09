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أخبار العالم

العاصفة عطية تتسبب في إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء ببريطانيا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تعرضت المناطق الواقعة في جنوب غرب إنجلترا وأيرلندا، لعاصفة "عطية"، ما تسبب في إلغاء رحلات الطيران، وتحويل بعضها، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، تسببت العاصفة "عطية" في تعطل أكثر من 12 رحلة طيران في مطار كوك، حيث تم إلغاء بعضها، أو تم تحويلها إلى مطارات أخرى.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في أيرلندا الجنوبية، وأجزاء من ويلز وجنوب غرب إنجلترا.

كما تم تحذير ركاب السكك الحديدية من توقع حدوث تأخيرات في موعد بعض الرحلات، حيث أعلنت الهيئة الوطنية عن وضع قيود على سرعة القطارات في المناطق المعرضة لهذا الإعصار.

ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية، قد يكون من الممكن حدوث أضرار في المنازل في المناطق الأكثر تضررًا حيث من المتوقع أن تهب رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 ميلًا في الساعة بين عشية وضحاها.
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