ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

20 جنيها ودبلة ذهب.. العثور على جثة سيدة في ترعة ببني سويف.. والخلافات الزوجية كلمة السر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
جثة طافية - ارشيفية
جثة طافية - ارشيفية
Advertisements
محمد عبد الحليم
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، من انتشال جثة سيدة غرقت في مياه الترعة الفشنية بقرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حيث تبين أنها غادرت منزلها على إثر خلافات زوجية.

البداية بتلقي اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الفشن، يفيد بالعثور على جثة لسيدة مجهولة بالترعة الفشنية البحرية "الصعيدية" أمام قرية الشقر.

وتبين من المعاينة الأولية وانتشال الجثة، أنها لسيدة في العقد الثالث من العمر، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية وبكامل ملابسها وبحوزتها 20 جنيها ومفتاح وبأذنيها قرط ذهبي ودبلة ذهبية بإصبع اليد اليسرى، ولا توجد بحوزتها أي أوراق تفيد تحديد شخصيتها، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لمعاينة الجثة وقررت نقلها لمشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتبين من التحريات وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفاة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، ووجود انتفاخ بالبطن يرجح أن يكون حملًا، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال وإجراء التصوير الجنائي، وأخذ عينة دم لتحليل الـ DNA، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالنشر عن الجثة بأوصافها وصولا لتحديد شخصيتها، وكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وتحرر المحضر رقم 5008 إداري مركز الفشن.

كما تبين من التحريات وفحص حالات الغياب بالمديريات المجاورة أسفرت عن وجود حالة غياب مماثلة لربة منزل تدعى "أمل. ع. ي"، 34 عاما، مقيمة قرية قليني بمركز مغاغة بالمنيا زوجة "س. ك. ف"، 37 عاما، سائق، محرر بغيابها المحضر رقم 8038 إداري مركز شرطة مغاغة لسنة 2019 بتاريخ 5 ديسمبر.

كما تبين من التحريات أنه باستدعاء زوجها تعرف على الجثة، وقرر أنها لزوجته المبلغ بغيابها، وأنها تركت منزل الزوجية لوجود خلافات بينهما، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص تنسيقًا مع أمن محافظة المنيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتبطت بعلاقة آثمة مع طليقها .. حبس قاتل زوجته بـ 30 طعنة بالبدرشين

مشرحة زينهم في وداع الشباب.. حكاية وفاة هيثم أحمد زكي وشهد طالبة الصيدلة

بعد العثور على جثتها.. الأمن العام يضبط سائقا ألقى سيدة مسنة فى مصرف بالإسكندرية

مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق

بعد تركها منزلها لخلافات أسرية.. العثور على جثة ربة منزل في الرياح التوفيقي بكفر شكر

إسفكسيا الغرق وحقيبة يد.. تفاصيل العثور على جثة ربة منزل في الرياح التوفيقي بـ كفر شكر

ترشيحاتنا

خلص الكلام.. كهربا في الأهلي 4 سنوات ونصف وفايلر كلمة السر

تغريدة لـ ميلانيا ترامب تضعها في مأزق

مصابة بعظام الزجاج| هبة مجدي: أهلي باعوني وشيخ الأزهر تكفل بحالتي

هشام طلعت مصطفى : مصالح المواطن تنتهي في الشهر العقاري في مدينتي والرحاب خلال 15 دقيقة فقط

سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر أمام محطة قطارات رمسيس.. صور

أشرف زكي يكشف حقيقة مرض الفنان سيد مصطفى ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد