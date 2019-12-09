20 جنيها ودبلة ذهب.. العثور على جثة سيدة في ترعة ببني سويف.. والخلافات الزوجية كلمة السر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، من انتشال جثة سيدة غرقت في مياه الترعة الفشنية بقرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حيث تبين أنها غادرت منزلها على إثر خلافات زوجية.



البداية بتلقي اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الفشن، يفيد بالعثور على جثة لسيدة مجهولة بالترعة الفشنية البحرية "الصعيدية" أمام قرية الشقر.



وتبين من المعاينة الأولية وانتشال الجثة، أنها لسيدة في العقد الثالث من العمر، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية وبكامل ملابسها وبحوزتها 20 جنيها ومفتاح وبأذنيها قرط ذهبي ودبلة ذهبية بإصبع اليد اليسرى، ولا توجد بحوزتها أي أوراق تفيد تحديد شخصيتها، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لمعاينة الجثة وقررت نقلها لمشرحة مستشفى الفشن المركزي.



وتبين من التحريات وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفاة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، ووجود انتفاخ بالبطن يرجح أن يكون حملًا، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال وإجراء التصوير الجنائي، وأخذ عينة دم لتحليل الـ DNA، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالنشر عن الجثة بأوصافها وصولا لتحديد شخصيتها، وكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وتحرر المحضر رقم 5008 إداري مركز الفشن.



كما تبين من التحريات وفحص حالات الغياب بالمديريات المجاورة أسفرت عن وجود حالة غياب مماثلة لربة منزل تدعى "أمل. ع. ي"، 34 عاما، مقيمة قرية قليني بمركز مغاغة بالمنيا زوجة "س. ك. ف"، 37 عاما، سائق، محرر بغيابها المحضر رقم 8038 إداري مركز شرطة مغاغة لسنة 2019 بتاريخ 5 ديسمبر.



كما تبين من التحريات أنه باستدعاء زوجها تعرف على الجثة، وقرر أنها لزوجته المبلغ بغيابها، وأنها تركت منزل الزوجية لوجود خلافات بينهما، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية.



كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص تنسيقًا مع أمن محافظة المنيا.