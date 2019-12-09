من بينهم النفقة وحضانة الصغير..الأوراق المطلوبة في 30 دعوى لمحكمة الأسرة

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ففى هذه الحالة تلجأ الزوجة إلى محكمة الأسرية لترفع دعوة قضائية لضم حضانة الأطفال أو رؤية الصغير أو نفقة الزوجية وغيرها من الدعاوى.



ففى هذا الصدد عرف محمد التهامى عبد الهادى المحامى والخبير القانونى الأوراق المطلوبة في 30 دعوى لمحكمة الأ سرة.



أولًا: في دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به

شهادة ميلاد الصغير.



وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق في حالة انتهائها أو حكم الطلاق.



ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غيرأبويه.

وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان.



ثانيًا: دعاوى رؤية الصغير

شهادة ميلاد الصغير

وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أواشهاد الطلاق في حالة إنتهائها أو حكم الطلاق.

بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين و تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.



ثالثًا: دعاوي نفقة الزوجية

وثيقة زواج طرفي التداعي

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.



رابعًا: دعاوى المتعة ونفقة العدة

إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق و مايفيد نهائيته.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية( أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل)



خامسًا: دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن

شهادة ميلاد الصغير.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل :

(مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية)

حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.



سادسًا: دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجرالمسكن

شهادة ميلاد الصغير.

وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير.

حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير.

ث: في دعاوي موت المفقود صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية – شهادة ميلاد)

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.



سابعًا: دعوى نفقة الأقارب

ما يفيد قرابة المدعي بالمدعي عليه.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية).



ثامنًا: دعاوي مصاريف التعليم

شهادة ميلاد الصغير.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.

حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.

شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به.



تاسعًا: دعاوي مصاريف العلاج

شهادة ميلاد الصغير.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية).

حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.

شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها موضحًا بها مرضه و تكاليف علاجه و كذا مستندات شراء الأدوية إن وجدت.



عاشرًا: دعاوي مؤخر الصداق

وثيقة زواج طرفي التداعي.

إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم طلاق و ما يفيد نهائيته.



حادي عشر: دعاوي الحبس.

الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو ما في حكمها و ما يفيد نهائيته.



ثاني عشر: دعاوى متعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها

وثيقة الزواج.

المستندات الخاصة بالحق المطالب الإذن به.



ثالث عشر: دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة وما في حكمها

وثيقة الزواج.

إشهاد الطلاق.

قائمة منقولات المدعية و فواتير الشراء.

وثائق زواج أمثال المدعية.



رابع عشر: دعاوى تصحيح وثائق الزواج و الطلاق

وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها.

شهادة الميلاد و صورة بطاقة تحقيق الشخصية.

القيد العائلي لأسرة المراد تصحيح أسمه.



خامس عشر: في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعًا

عقد الصلح المطلوب توثيقه.



سادس عشر:- في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:

شهادة ميلاد المطلوب الإذن له بالزواج.

شهادة وفاة الوالي.



سابع عشر:- دعاوي تحقيق طلبات الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة

شهادة وفاة المورث.

قرارات الوصاية أو القوامة إن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية.



ثامن عشر:- دعاوي الإعتراض على إنذار الطاعة

وثيقة زواج طرفي التداعي.

إنذار الطاعة محل الإعتراض.

صورمحاضر الشرطة و الأحكام و الأوراق المتعلقة بسبب الإعتراض إن وجدت.



تاسع عشر: في دعاوي الحبس لإمتناع المحكوم عليه

عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.

الصورة التنفيذية لحكم النفقة.

ما يفيد نهائية الحكم.



عشرون: دعاوي التطليق للأسباب الأتية:

للضرر: وثيقة الزواج - صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر إن وجدت.

الخلع: ثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض و إيداع.

الغيبة: وثيقة الزواج – التحري عن محل إقامة الزوج إن وجد.

حبس الزوج: وثيقة الزواج – صورة رسمية من الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة.

عدم الإنفاق: وثيقة الزواج - أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج و ما يفيد نهايتها - ما يفيد يسار الزوج أو أعسا ره

التفريق للعيب: وثيقة الزواج - التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج.

للزواج من اخرى :وثيقة زواج طرفي التداعي -مايفيد زواج المدعي عليه من أخرى كوثيقة الزواج أو إخطار المأذون.



واحد وعشرون : في دعاوي فسخ الزواج

وثيقة الزواج.



إثنان وعشرون: في دعاوي بطلان الزواج.

وثيقة الزواج.



ثلاثة وعشرون: في دعاوي التفريق

وثيقة الزواج.



أربعة وعشرون: دعاوي المتعة

وثيقة الزواج.

إشهاد الطلاق أو حكم التطليق.

ما يفيد نهائية هذا الحكم.



خمسة وعشرون: دعاوي اثبات الطلاق

وثيقة الزواج.

أي مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعي عليه للمدعية.



سادس وعشرون: دعاوي الوصية

الوصية المسجلة.

الوصية العرفية.



سابع وعشرون:- دعاوى الإرث

إعلام الوراثة أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورث.



ثامن وعشرون: دعاوى إثبات الرجعية

وثيقة الزواج.

اشهاد الطلاق.

إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية.



تاسع وعشرون: دعاوي مسكن الزوجية

اشهاد الطلاق.

شهادة ميلاد الصغار.

سند الملكية أو الإيجار.



ثلاثون: في دعاوي موت المفقود

صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية – شهادة ميلاد).

محضر الإبلاغ عن الفقد.



يتعرض البعض من المواطنين لكثير من الخلافات الأسرية وإحالة استكمال مسيرة الزواج بين الرجل وزوجته