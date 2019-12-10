ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اقتصادية البرلمان تناقش مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الاقتصادية من المقرر أن تستكمل خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ناقشت عددا كبيرا من مواد مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والذي أرسلته الحكومة ممثلة فى هيئة الرقابة المالية إلى مجلس النواب.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن الهدف من مشروع قانون الإيداع المركزى هو أنه يتيح للشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتأسيس شركات أخرى للأوراق المالية.

كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه سيكون من حق شركات القطاع الخاص إنشاء أكثر من شركة للأوراق المالية ، وذلك بخلاف شركة المقاصة.

وكان البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال عاد أمس الأول الأحد لعقد الجلسة العامة لمجلس النواب.

وناقش البرلمان خلال جلسته العامة منذ أسبوعين، كثيرا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مناقشات موسعة حول بيان الحكومة بلجان البرلمان الأسبوع الجاري.. دراسة مشروع قانون الفصل للموظف المتعاطي للمخدرات.. وبحث زيادة الوعي لدى المواطن.. وعجز قصور الثقافة وتحديد معايير اختيار القيادات المحلية

برنامج عمل لجان البرلمان.. مناقشات حول بيان الحكومة وبحث فصل الموظف المدمن

صحة البرلمان تناقش خطة تطوير مستشفى أكتوبر المركزي

اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى الأسبوع المقبل

محلية البرلمان تستكمل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.. اليوم

اتصالات البرلمان تستكمل مناقشة مد المناطق المحرومة من خدمة الإنترنت.. اليوم

ترشيحاتنا

الأهلي يكلف سراج الدين بالإشراف على تعديلات ستاد السلام

ورم على أعصاب الوجه.. نيللي كريم تكشف تفاصيل مرضها لأول مرة بعد العملية..شاهد

فتحي سند مهاجما كهربا: الأستاذ فلسع من الزمالك وعمل فيلم عشان الفلوس

رامي إمام ناعيا سمير سيف: وداعا صانع أحب وأقرب أفلام والدي

في ذكرى رحيل أبو العريف.. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

أب لـ وزارة الصحة: أنقذوا ابني من الموت.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد| ناهد السباعي تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها

بالقفطان.. أحدث إطلالة لـ درة مع صديق العمر.. صور

بفستان قصير و بالطو| ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ملفتة