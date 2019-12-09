عمرها 6 أشهر وبسبب خلافات.. كوسة يقتل طفلة زوجته بالقليوبية

تجرد عاطل في شبرا الخيمة من كل مشاعر الإنسانية وانهال على زوجته وطفلتها البالغة من العمر 6 أشهر بالضرب حتى لقيت الثانيه حتفها وأصيبت أمها بإصابات في أنحاء الجسد بسبب خلافات زوجية تم نقل الجثة والمصابة لمستشفى ناصر العام وألقي القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى العميد صمويل عطاالله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول الطفلة "ر.م.ا" 6 أشهر مصابة بكدمات بالرأس والوجه واشتباه نزيف دموي داخلي بالمخ وتوفيت أثناء محاولة إسعافها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وإصابة والدتها "و.ي.ر" 29 سنة ربة منزل بكدمات بالعين اليمنى واليسرى وسحجة بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالركبة اليسرى.



تم إخطار اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي



وبسؤال الأم المصابة اتهمت زوجها "هـ.ا.م"، 39 سنة، عاطل وشهرته "كوسة" والسابق اتهامه في عدة قضايا ومسجل شقي خطر، بالاعتداء عليها وطفلتها "من زوج آخر" بالضرب إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية.



وتمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وأمرت باستدعاء أحد الأطباء الشرعيين لفحص جثة الطفلة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

