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فن

محمود حميدة يوقع على استمارة عضوية جمعية أبناء فناني مصر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
محمود حميدة
محمود حميدة
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شيرى نبيل
وقع الفنان محمود حميدة استمارة عضوية جمعية أبناء فنانى مصر لاستكمال مشوار تحصيل الاستحقاقات لفناني مصر بعد ان أعلنت منصة واتش ات في شهر مايو 2019 ان لديها مستحقات تحافظ عليها للمنتجين و المبدعين و تفاعل معها اتحاد النقابات الفنية.

وأشاد حميدة بنشاط الجمعية من نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية الذي قطع مشوار طويل في أعوام سابقة.

حضر الاجتماع الفنان محمود حميدة وعبد الله مشرف و المخرج عمرو عابدين و الفنان عماد الراهب والفنانة ميرت عمر الحريري امين عام جمعية ابناء فناني مصر  وماضي توفيق الدقن رئيس جمعية ابناء فناني مصر وايمان محمد شوقي سكرتير عام جمعية ابناء فناني مصر.
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