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رياضة

لوشيسكو يطالب إدارة الهلال السعودي بتجديد عقد إدواردو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
إدواردو
إدواردو
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إسراء أشرف
أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي، رغبته في بقاء البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب وسط الفريق، مطالبًا الإدارة بتجديد عقده، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية.

وأضافت صحيفة "الرياضية، إن من المنتظر، أن تفتح إدارة الهلال ملف التجديد مع اللاعب ووكيله، خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على رغبة الجهاز الفني.

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن إدارة الهلال تلقت عروضًا للاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي في الصيف الماضي، لكنها قُبلت بالرفض.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد كارلوس إدواردو مع زعيم آسيا، نهاية الموسم الجاري.

وساهم إدواردو في تتويج فريقه الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا قبل أسبوعين، على حساب أوراوا الياباني، إلى جانب تصدره ترتيب الهدافين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي"، برصيد 8 أهداف.
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