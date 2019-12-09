8 فى حالة خطرة.. إصابة تلاميذ سقطت بهم لعبة فى ملاهى المنصورة أثناء رحلة مدرسية

اصيب عدد من تلاميذ مدرسة طلخا المتميزة للغات ٢ بإصابات مختلفه بينهم ٨ فى حالة خطره اثر سقوط لعبه بهم اثناء رحله مدرسية بملاهى " براديس" بمدينة المنصورة .



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط احدى الالعاب بملاهى براديس بمدينة المنصورة بتلاميذ رحله مدرسية ووجود مصابين.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين ان التلاميذ تابعون لمدرسة طلخا المتميزة للغات ٢ وان الاصابات ما بين كدمات وكسور بينهم ٨ حالات خطيره وتم نقلهم الى مستشفى السلاب بالمنصورة .



وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعه واخطار النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .