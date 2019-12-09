الصقر يحتفل مع الننى بفوزه الأخير

نشر اللاعب أحمد حسن لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام".حيث كتب عليها معلقًا: "شكرا يا رجالة علي العشاء اللي انا حسبت عليه، ومبروك يا نني الفوز وهاردلك كريم، وموفقين دايما إن شاء الله وتشرفوا بلدكم "، ورد عليه اللاعب محمد الننى قائلًا: "إحنا متعودين الكبير هو اللي بيدفع، وإنت أخونا الكبير عيب إحنا ندفع وإنت موجود، الله يبارك فيك ياحبيبي ونورت تركيا".فيما جاءت تعليقات المتابعين كالتالى :-طول عمرك ياعميد.. كلك كرم وواجب.. دي من صفاتك الأساسية.- قلبك كبير يا كابتن احمد.-انت الخير والبركه ياصـقر .يذكر أن أحمد حسن هو لاعب معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، فيما يُعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة، ولعب سابقًا لأندية الزمالك والأهلي والإسماعيلي في مصر فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.