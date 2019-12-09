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منوعات

الحبس والترحيل عقوبة رادعة ضد متسولتين أمام مسجد شهير في دبي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:28 م
متسولة في الامارات
متسولة في الامارات
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على صالح
أصدرت محكمة دبي حُكما بالسجن شهر ضد سيدتين زائرتين وترحيلهما بعد قضاء مدة عقوبة السجن، كانا يقفان للتسول أمام أحد المساجد الشهيرة في الإمارة

ووفقا لصحيفة "الخليج تايمز" أمرت محكمة جنح دبي بمصادرة مبالغ الأموال التي عثر عليها مع المتسولين اللتين قبض عليهما بواسطة قوات إنفاذ القانون في الإمارة
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وقال خالد حسن المطاوع، مساعد المدعي العام الإماراتي، الذي تولى التحقيق، إن السيدتين، دخلتا إلى دولة الإمارات باستخدام تأشيرتي زيارة، وقُبض عليهما في المنطقة المزدحمة بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، وتم احتجازهما بواسطة الشرطة وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

واعترفت السيدتان أمام محقق الادعاء بأنهما جمعتا مبالغ من المال من المصلين بالتسول أمام أحد المساجد، بعد أن طلبتا المساعدة المالية ما أدى إلى تعاطف المارة معهم.

وأضاف مساعد المدعي العام في دبي أن السيدتين تم إحالتهما بعد ذلك إلى محكمة الجنح للمثول للمحاكمة بتهمة التسول وفقًا لمواد قانون العقوبات الفيدرالي.

ودعا المطوع الجميع إلى محاربة التسول وعدم التعاطف مطلقًا مع المتسولين أثناء إبلاغهم للسلطات.
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