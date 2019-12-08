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أخبار العالم

إشادة دولية بإمارة دبي.. تفاصيل

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
هولن زهاو خلال مؤتمر
هولن زهاو خلال مؤتمر الإمارات للجيل الخامس بدبي
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محمود نوفل
أكد مسئول دولي في الاتصالات أن إمارة دبي هى المدينة الأمثل في الشرق الأوسط لقيادة ثورة الاتصالات المقبلة المسماة بالجيل الخامس، كونها مدينة ذكية وتهتم بقياس مؤشرات الأداء للتكنولوجيا، ضمن رؤية الإمارات لنشر هذه التقنية على مستوى الدولة.

ونقلت صحيفة “البيان” عن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات “هولن زهاو”، قوله: “أطلب من الجميع الاستثمار في الجيل الخامس وخاصة في النواحي غير التقليدية التي لا تجذب المشغلين.. على الجميع أن يكون غير متخلفا عن الركب.. لدينا فرص اليوم لأن نربط ليس فقط الأشخاص ولكن المجموعات والدول عبر الجيل الخامس”.

وقال، على هامش “مؤتمر الإمارات للجيل الخامس”، الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات، في دبي: “هناك فرصة كبيرة في مجال الحفاظ على البيئة على سبيل المثال، وعلى القطاع الخاص والصناعات أن تهتم بذلك.. وأجد أن الإمارات تقود جهودا كبرى في هذا المجال”.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أن "الإمارات" لطالما كانت سباقة منذ السبعينات في قيادة جهود الارتقاء بواقع الاتصالات في المنطقة، في العام 2012 مع الجيل الرابع واليوم مع الجيل الخامس”.
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