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أخبار البلد

تكريم المستشار العمالي بإيطاليا لجهوده في تحسين ورعاية أوضاع المصريين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:34 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
كرم أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية "جمعية لوتس"، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية، في شخص المستشار العمالي عزت عمران، وذلك لجهود المكتب المبذولة لتحسين ورعاية أوضاع العمالة المصرية، وما قدمه لأبناء الجالية من خدمات، وذلك خلال فترة عمله بإيطاليا التي تنتهي آخر ديسمبر الجاري.

وقام رئيس جمعية لوتس بمنح المستشار العمالي عزت عمران شهادة تكريم باسم الجمعية في إطار تفاعل المكتب مع أبناء الجالية المصرية بميلانو، فضلا عن التعاون بين الشركات والمنشآت التي يعمل بها عمالة مصرية كبيرة والمكتب العمالي لتحسين ظروف العمال، مما يكون له مردود إيجابي لحل مشاكل العمالة وتوفيره بيئة عمل مناسبة وتوفير فرص عمل.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالى، يشير فيه إلى أن هذه التكريم يأتي فى إطار تفاعل المكتب مع أبناء الجالية المصرية بإيطاليا.

ونقل رئيس جمعية لوتس تحيات مجلس إدارتها والأعضاء والعاملين بها، وشكرهم لوزير القوى العاملة محمد سعفان.
تكريم المستشار العمالي بإيطاليا لجهوده في تحسين ورعاية أوضاع المصريين
تكريم المستشار العمالي بإيطاليا لجهوده في تحسين ورعاية أوضاع المصريين
تكريم المستشار العمالي بإيطاليا لجهوده في تحسين ورعاية أوضاع المصريين
تكريم المستشار العمالي بإيطاليا لجهوده في تحسين ورعاية أوضاع المصريين
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