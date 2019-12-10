أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم

تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات :



وفي هذا التقرير، نستعرض اسعار السيارات ds اليوم في مصر:



ستروين ds5

ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.



ستروين ds7

ds7 موديل 2020 تبدأ من 548.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة.