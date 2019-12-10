ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
ستروين ds7
ستروين ds7
Advertisements
اشرف عطية
تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات :

وفي هذا التقرير، نستعرض اسعار السيارات ds اليوم في مصر:

ستروين ds5
ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.

ستروين ds7
ds7 موديل 2020 تبدأ من 548.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار سيتروين الجديدة اليوم في مصر

أسعار سيتروين الجديدة اليوم في مصر

أسعار جيب jeep في مصر بتحديث اليوم

أسعار فولكس فاجن volkswagen.. اليوم

أسعار سيتروين citroen من الوكيل بتحديث اليوم

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر

ترشيحاتنا

فريدة سيف النصر: رفضت ترشيح هند رستم لي لأداء أدوار الإغراء

بـ الزي الرسمي.. منة فضالي عبر انستجرام

سفارة الإمارات في باريس تحذر مواطنيها

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

موديل تثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي بجمالها.. تعرف من هي

نداء شرارة تحصد نصف مليون مشاهدة بـ بس يقبرني.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام