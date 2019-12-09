مجلس الصحفيين يجتمع الأربعاء لمناقشة ملفات مهمة



يناقش المجلس عدة ملفات مهمة وعاجلة منها بحث أزمة دفاتر الشيكات التى فقدت بمترو الأنفاق ومناقشة ملفات القيد وتكويد الصحف الجديدة.



كما يناقش الاجتماع فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج وفتح باب التجديد للعضوية.



ويعقد الاجتماع بعد غد الأربعاء الموافق ١١ ديسمبر الساعة ٤ عصرًا.

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا الأربعاء المقبل برئاسة النقيب ضياء رشوان وأعضاء المجلس.