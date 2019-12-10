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تكنولوجيا

تسريب مواصفات Sony Xperia 3 بـ 6 كاميرات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:13 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت بعض التسريبات عن بعض المواصفات الرسمية والنهائية لهاتف سونى المنتظر طرحه فى العام القادم 2020، والذي يحمل إسم Xperia3.

يأتى Xperia 3 بمعالج قوى من نوع Snapdragon 865 ثمانى النواة بقوة 1.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت.

مع شاشة عرض سينمائية من نوع OLED بتقنية عرض 90Hz فى الثانية، ما يجعلها واحدة من أفضل الشاشات على الإطلاق.

ولعشاق التصوير تنتظرهم كاميرا خلفية سداسية لأول مرة، بدقة 48 و20 و16 و12 و8 وأخرى tele، أى أنك تمتلك كاميرا احترافية فى هاتف ذكى.

وبحسب التسريبات سيدعم Xperia 3 تقنية الإتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لكاميرا ثلاثية أساسية، ومن المنتظر كشف المزيد عن مواصفات هذا الهاتف فى الأيام القادمة.
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