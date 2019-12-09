ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رخيص وآمن | طريقة إعداد مزيل مكياج طبيعي بالمنزل

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:17 م
طريقة عمل مزيل مكياج
طريقة عمل مزيل مكياج طبيعي
Advertisements
رشا عوني
مزيل المكياج من أهم المواد التي تستخدمها الفتيات لإزالة المكياج وكل أثاره حتى لا تطيل فترة تواجده على البشرة فيسبب مشاكل بالوجه، كما أن غسل الوجه بالماء فقط لا يكفي للتخلص من أثار المكياج، فلا بد من استخدام مزيل المكياج للتخلص منه تمامًا.

يمكنك إعداد مزيل مكياج طبيعي وآمن على البشرة في المنزل بتكلفة بسيطة، ومكونات طبيعية مفيدة للبشرة وتحافظ على صحتها ونضارتها، كما نصح به موقع glowpink المعني بجمال المرأة ..

المكونات :
نصف كوب من جل الصبار - أو الألوفيرا الجاهزة
ربع كوب زيت جوز الهند

طريقة تحضير مزيل مكياج طبيعي :
قومي بخلط جل الصبار مع زيت جوز الهند، وقلبيهم جيدًا حتي يمتزج الخليط، وضعيه في علبة نظيفة
استخدمي قطرات من هذا الخليط لغسل الوجه مع الماء للتخلص من اثار المكياج قبل النوم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 3 طرق من مطبخك.. تخلصي من علامات البطن بعد الولادة

أسنانك هتنور.. مضغ هذا الطعام يومياً يزيد قوة الأسنان.. وصفة تبييض مذهلة.. وطريقة جديدة للقرنفل لتكسين الألم.. وإليك بديل طبيعي لمعجون الأسنان

لصاحبات البشرة الدهنية.. وصفة سحرية لتضييق المسام في دقائق

بدون حقن وفيلر.. وداعا للجفاف والبشرة الباهتة في الشتاء

ترشيحاتنا

تريند الفن | أول ظهور لـ جوهرة في الطائرة بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة.. و وفاة محمد عبده تتصدر جوجل بـ السعودية

إبراهيم كروم أشهر فتوات السبتية.. حاول استقبال عبد الناصر بالأسد ولجأ فريد شوقي اليه .. فيديو

ضبط 720 قضية.. الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل عودة 9 مليارات إلى خزينة الدولة

السائق كان سكران.. لحظة انقلاب سيارة واصطدامها بـ عمارة سكنية.. فيديو

8 فى حالة خطرة.. إصابة تلاميذ سقطت بهم لعبة فى ملاهى المنصورة أثناء رحلة مدرسية

شاهد.. كهربا يتصدر تويتر بعد انضمامه للنادي الأهلي..والمغردون: الابن البار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل