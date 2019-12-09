رخيص وآمن | طريقة إعداد مزيل مكياج طبيعي بالمنزل

مزيل المكياج من أهم المواد التي تستخدمها الفتيات لإزالة المكياج وكل أثاره حتى لا تطيل فترة تواجده على البشرة فيسبب مشاكل بالوجه، كما أن غسل الوجه بالماء فقط لا يكفي للتخلص من أثار المكياج، فلا بد من استخدام مزيل المكياج للتخلص منه تمامًا.



يمكنك إعداد مزيل مكياج طبيعي وآمن على البشرة في المنزل بتكلفة بسيطة، ومكونات طبيعية مفيدة للبشرة وتحافظ على صحتها ونضارتها، كما نصح به موقع glowpink المعني بجمال المرأة ..



المكونات :

نصف كوب من جل الصبار - أو الألوفيرا الجاهزة

ربع كوب زيت جوز الهند



طريقة تحضير مزيل مكياج طبيعي :

قومي بخلط جل الصبار مع زيت جوز الهند، وقلبيهم جيدًا حتي يمتزج الخليط، وضعيه في علبة نظيفة

استخدمي قطرات من هذا الخليط لغسل الوجه مع الماء للتخلص من اثار المكياج قبل النوم .