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برلمان

رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن: الحكومة مطالبة بإنقاذ الفلاح وإهماله ليس في صالحنا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:24 م
اللواء أسامة أبو
اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
قال النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحكومة مطالبة بتقديم رؤية واضحة بشأن النهوض بأوضاع الفلاح وإنقاذه والتغلب على إشكالياته التي تواجهه خلال الفترة الأخيرة وتؤثر عليه بطبيعة الحال بصورة سلبية وتهدر حقوقه وهو في المقام الأول والأخير عماد كل شيء.

وأكد "أبو المجد" خلال حديثه بالجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة د. علي عبد العال، أن وزراء الزراعة والري وقطاع الأعمال مطالبين بالجلوس على طاولة النقاش والحوار مع نواب البرلمان، والوصول إلى رؤية توافقية بشأن النهوض بالفلاح والتغلب على إشكالياته التي يتعرض لها بأكثر من صورة سواء على مستوى الأعلاف التي فاقت أسعارها كل القدرات والمواشي التي انخفضت أسعارها مما أحدث نوعا من الخلل في المنظومة بالإضافة إلي أن السماد غير متوفر وأسعارها عالية.

وأضاف "أبو المجد": أن الفلاح أصبح في منظومة بها خلل كبير ولا بد للحكومة أن تتحرك فى هذا الإطار برؤية وأن يكون حق الانتفاع المبالغ فيه من هيئات الدولة يتماشى مع السوق وإمكانيات المواطنين".

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن الفلاح المصري عماد كل شيء من زراعة وصناعة واقتصاد، وإهماله وإهمال حقوقه ومطالبه ليس في صالح الدولة المصرية، مستشهدا بالأسعار غير المرضية في المحاصيل الاستراتيجية من قمح وقصب وأرز، مؤكدا أن الواقع للفلاح غير مبشر وإهماله ليس في صالحنا جميعا ومن ثم علينا أن نتكاتف من أجله.

وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، قائلا: إن هذا الملف في منتهى الضرورة ولا بد من الانتصار للفلاح ومطالبه، مؤكدا أن البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع بعد القادم لدراسة هذا الملف وفى القلب منه التسعير الخاص بالسلع والمنتجات الاستراتيجية ولن يتم السماح للحكومة بأن تسوف في الأمر كما فعلت في الماضي.
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