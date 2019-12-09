تطور جديد في قضية فساد قطر لاستضافة كأس العالم 2022.. تفاصيل

قررت نيابة الأموال العامة في فرنسا فتح تحقيق قضائي في "الفساد النشط والسلبي" خلال صفقة منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022، وفقا لموقع "ميديا بار" الفرنسي.



وأكدت وكالة "فرانس برس" أن المدعي العام أحال القضية مؤخرا إلى قاضي التحقيقات، للبحث في فساد منح الدوحة حق استضافة المونديال.



وفتحت نيابة الأموال العامة الفرنسية تحقيقا أوليا منذ 3 سنوات في فوز قطر باستضافة مونديال 2022، واستجوبت السلطات على خلفية القضية ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، كما يشتبه في تورط الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في القضية.



وتحقق فرنسا منذ ذلك الوقت في الرشوة النشطة والسلبية لأشخاص لا يمارسون وظائف عامة، فضلا عن استغلال النفوذ لمنح الدوحة حق استضافة المونديال.



ويثير قلق السلطات الفرنسية "اجتماع سري" عقد في نوفمبر 2010 بين ساركوزي والشيخ تميم بن حمد ولي عهد قطر آنذاك إضافة إلى ميشال بلاتيني، وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن ساركوزي أقنع بلاتيني بالتصويت لمصلحة قطر لأسباب "جيوسياسية".