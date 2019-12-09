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رياضة

بعد خسارة خليجي 24 | شاهد.. كيف استقبل تركي الفيصل المنتخب السعودي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:36 م
صدى البلد
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عمر سلامة
استقبل عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري عند وصولهم لمطار الملك خالد بالرياض.

وخسر الأخضر لقب كأس الخليج العربي، عقب الهزيمة أمام البحرين في نهائي البطولة أمس الأحد، بهدف دون رد.

وتوج منتخب البحرين، بلقب كأس الخليج لأول مرة في تاريخه، فيما احتل المنتخب السعودي المركز الثاني.

وحصد عبد الله عطيف لاعب وسط منتخبنا جائزة أفضل لاعب في بطولة "خليجي 24"، فيما حصل فواز القرني على جائزة أفضل حارس في البطولة.

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