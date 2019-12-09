تركى آل الشيخ يعلن عدد زوار موسم الرياض.. شاهد

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتب تركي آل الشيخ: "٩ ملايين و٦٠٠ الف زائر لـ موسم الرياض حتى الآن ... شرفتونا 🇸🇦👍🔥🙏🏻❤️ الحمدالله".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: اخبارك ابو ناصر ترجع لنا بالسلامة منتظرين عودتك بصحة وعافية ❤️.
٩ مليون و٦٠٠ الف و واحد اللي هو انا بجيكم في يناير.
بكره ان شاءالله ٩ مليون و٦٠٠ الف واثنين اللي هو انا.
وكتب تركي آل الشيخ: "٩ ملايين و٦٠٠ الف زائر لـ موسم الرياض حتى الآن ... شرفتونا 🇸🇦👍🔥🙏🏻❤️ الحمدالله".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: اخبارك ابو ناصر ترجع لنا بالسلامة منتظرين عودتك بصحة وعافية ❤️.
٩ مليون و٦٠٠ الف و واحد اللي هو انا بجيكم في يناير.
بكره ان شاءالله ٩ مليون و٦٠٠ الف واثنين اللي هو انا.