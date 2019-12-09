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رياضة

تركى آل الشيخ يعلن عدد زوار موسم الرياض.. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:50 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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سيد احمد
نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب تركي آل الشيخ: "‏٩ ملايين و٦٠٠ الف زائر لـ موسم الرياض حتى الآن ... شرفتونا 🇸🇦👍🔥🙏🏻❤️ الحمدالله".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: ‏‎اخبارك ابو ناصر ترجع لنا بالسلامة منتظرين عودتك بصحة وعافية ❤️.

‏‎٩ مليون و٦٠٠ الف و واحد اللي هو انا بجيكم في يناير.

‏‎‎بكره ان شاءالله ٩ مليون و٦٠٠ الف واثنين اللي هو انا.
تركى آل الشيخ يعلن عدد زوار موسم الرياض.. شاهد
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