مفاجأة | كهربا فسخ تعاقده مع أفيس منذ أسبوع.. وهذه حقيقة شكوي النادي البرتغالي

كشفت مصادر خاصة أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بأفيس فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي قبل فترة وليس أمس كما تردد.
وقالت المصادر ان اللاعب أنهى كل التفاصيل الخاصة بفسخ تعاقده وقام بتحويل الشرط الجزائي والمقدر بـ 450 ألف دولار منذ أكثر من أسبوع كامل.
وأضافت المصادر أن ما تردد عن شكوى ناديه إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب عدم انتظام كهربا في التدريبات هو مجرد شائعات لأن كهربا كان فسخ تعاقده وأبلغ ناديه بشكل رسمي وهو لم يغادر القاهرة منذ نهاية معسكر المنتخب الوطني والأجندة الدولية التي واجه فيها الفراعنة منتخب جزر القمر.
ويعلن الأهلي خلال ساعات عن إنضمام محمود كهربا بشكل رسمي إلى صفوفه خلال ساعات بناء على موافقة السويسري رينيه فايلر.
وقالت المصادر ان اللاعب أنهى كل التفاصيل الخاصة بفسخ تعاقده وقام بتحويل الشرط الجزائي والمقدر بـ 450 ألف دولار منذ أكثر من أسبوع كامل.
وأضافت المصادر أن ما تردد عن شكوى ناديه إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب عدم انتظام كهربا في التدريبات هو مجرد شائعات لأن كهربا كان فسخ تعاقده وأبلغ ناديه بشكل رسمي وهو لم يغادر القاهرة منذ نهاية معسكر المنتخب الوطني والأجندة الدولية التي واجه فيها الفراعنة منتخب جزر القمر.
ويعلن الأهلي خلال ساعات عن إنضمام محمود كهربا بشكل رسمي إلى صفوفه خلال ساعات بناء على موافقة السويسري رينيه فايلر.