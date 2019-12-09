ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة | كهربا فسخ تعاقده مع أفيس منذ أسبوع.. وهذه حقيقة شكوي النادي البرتغالي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:49 م
محمود كهربا
محمود كهربا
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
كشفت مصادر خاصة أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بأفيس فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي قبل فترة وليس أمس كما تردد.

وقالت المصادر ان اللاعب أنهى كل التفاصيل الخاصة بفسخ تعاقده وقام بتحويل الشرط الجزائي والمقدر بـ 450 ألف دولار منذ أكثر من أسبوع كامل.

وأضافت المصادر أن ما تردد عن شكوى ناديه إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب عدم انتظام كهربا في التدريبات هو مجرد شائعات لأن كهربا كان فسخ تعاقده وأبلغ ناديه بشكل رسمي وهو لم يغادر القاهرة منذ نهاية معسكر المنتخب الوطني والأجندة الدولية التي واجه فيها الفراعنة منتخب جزر القمر.

ويعلن الأهلي خلال ساعات عن إنضمام محمود كهربا بشكل رسمي إلى صفوفه خلال ساعات بناء على موافقة السويسري رينيه فايلر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملاحظات لـ فايلر على مباراة مصر وكينيا.. السويسري يراقب كهربا

العقوبة مالية فقط .. كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك

اخبار الرياضة .. تفاصيل حول إيقاف كهربا واللاعب يرد.. موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي

هل يظهر كهربا فى التتش قريبا.. صورة جديدة تثير تكهنات علاقته بالاهلي

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمود كهربا

اخبار الرياضة.. أفيس البرتغالي يهدد بشكوى كهربا للفيفا.. تفاصيل الساعات الحزينة لبعثة الأهلي.. نصيحة رضا عبدالعال لـ الزمالك

ترشيحاتنا

تريند الفن | أول ظهور لـ جوهرة في الطائرة بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة.. و وفاة محمد عبده تتصدر جوجل بـ السعودية

قوى عاملة البرلمان تقر شروطا جديدة للتعيين فى الوظائف العامة.. اعرفها

موعد ظهور قناة الزمالك | خالد الغندور يفجر مفاجأة عنه

بـ 3 فساتين | رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا .. صور

مفاجأة | كهربا فسخ تعاقده مع أفيس منذ أسبوع.. وهذه حقيقة شكوي النادي البرتغالي

ابلكيشن التقديم في المدارس الخاصة يتجاوز 6 آلاف جنيه..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل