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رياضة

كهربا يتصدر تويتر بعد فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي للتوقيع للأهلي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:04 ص
كهربا
كهربا
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #كهربا بعد تداول انباء عن فسخ محمود كهربا لاعب افيس البرتغالي تعاقده مع نادية والتوقيع للنادي الاهلي.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:

‏هنتعاقد مع نص لعيبه الأهلي اذا تعاقدو مع كهربا😂😂
‎#كهربا

‏كهربا فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي وفايلر وافق على انضمامه للأهلي

‏قولنا كهربا ف يناير محدش صدق والله 😂🚶🏻‍♂️
هيطلع دلوقتى يقولولك كهربا ف داهية وملوش لازمة وهو كان الڤولت العالى بتاعهم😂🚶🏻‍♂️

‏انا غاوى انا غاوى محمود كهربا اهلاااااااوى 🔴🔴🔴

‏كهربا فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي و جاي الاهلي خلاص 😌

‏‎كهربا هيلعب اساسي لما رمضان يمشي مسألت وقت لا اكثر.
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