كهربا يتصدر تويتر بعد فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي للتوقيع للأهلي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #كهربا بعد تداول انباء عن فسخ محمود كهربا لاعب افيس البرتغالي تعاقده مع نادية والتوقيع للنادي الاهلي.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:
هنتعاقد مع نص لعيبه الأهلي اذا تعاقدو مع كهربا😂😂
#كهربا
كهربا فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي وفايلر وافق على انضمامه للأهلي
قولنا كهربا ف يناير محدش صدق والله 😂🚶🏻♂️
هيطلع دلوقتى يقولولك كهربا ف داهية وملوش لازمة وهو كان الڤولت العالى بتاعهم😂🚶🏻♂️
انا غاوى انا غاوى محمود كهربا اهلاااااااوى 🔴🔴🔴
كهربا فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي و جاي الاهلي خلاص 😌
كهربا هيلعب اساسي لما رمضان يمشي مسألت وقت لا اكثر.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:
هنتعاقد مع نص لعيبه الأهلي اذا تعاقدو مع كهربا😂😂
#كهربا
كهربا فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي وفايلر وافق على انضمامه للأهلي
قولنا كهربا ف يناير محدش صدق والله 😂🚶🏻♂️
هيطلع دلوقتى يقولولك كهربا ف داهية وملوش لازمة وهو كان الڤولت العالى بتاعهم😂🚶🏻♂️
انا غاوى انا غاوى محمود كهربا اهلاااااااوى 🔴🔴🔴
كهربا فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي و جاي الاهلي خلاص 😌
كهربا هيلعب اساسي لما رمضان يمشي مسألت وقت لا اكثر.