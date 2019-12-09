كهربا يتصدر تويتر بعد فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي للتوقيع للأهلي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #كهربا بعد تداول انباء عن فسخ محمود كهربا لاعب افيس البرتغالي تعاقده مع نادية والتوقيع للنادي الاهلي.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:



‏هنتعاقد مع نص لعيبه الأهلي اذا تعاقدو مع كهربا😂😂

‎#كهربا



‏كهربا فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي وفايلر وافق على انضمامه للأهلي



‏قولنا كهربا ف يناير محدش صدق والله 😂🚶🏻‍♂️

هيطلع دلوقتى يقولولك كهربا ف داهية وملوش لازمة وهو كان الڤولت العالى بتاعهم😂🚶🏻‍♂️



‏انا غاوى انا غاوى محمود كهربا اهلاااااااوى 🔴🔴🔴



‏كهربا فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي و جاي الاهلي خلاص 😌



‏‎كهربا هيلعب اساسي لما رمضان يمشي مسألت وقت لا اكثر.