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أخبار البلد

لبحث آليات جذب الاستثمار الأجنبي.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة غدا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:12 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا،كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض الاجتماع ايضا  آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بمقر المجلس.
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