ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: خلية نحل تعمل في مصر الجديدة من أجل الانتهاء من الكباري.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:18 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر الجديدة مدينة عتيقة وبها ازدحام رهيب وفي فترة من الفترات قررت عدم الذهاب إلى مصر الجديدة بسبب الزحام.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الضروري إحداث نقلة حضارية في مصر الجديدة وإحداث سيولة مرورية كبيرة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هناك خلية نحل تعمل على مدار الـ 24 ساعة من أجل الانتهاء من شبكة الطرق والكباري في مصر الجديدة من أجل حل مشكلة الزحام ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يتم تنفيذ مشروعات عملاقة في مصر الجديدة ويتم تنفيذ مجموعة من الطرق والكباري لحل مشكلة الزحام".
Advertisements

ترشيحاتنا

أغرب تقاليع الموضة 2019.. الشفاه الشيطانية والبنطلون المقلوب الأبرز

منافس الأهلي.. أزمة كبيرة تضرب النجم الساحلي

هل غسل الجنابة يغني عن الوضوء | تعرف على رد الإفتاء

أزمة في النجم الساحلي واللاعبون يضربون عن التدريبات| تفاصيل

مش لازم تقرف الناس.. هجوم ناري من زوجة أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

لتسهيل مروره بالأكمنة الشرطية | ضبط مستشار وزارة العدل المزيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل