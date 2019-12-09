أحمد موسى: خلية نحل تعمل في مصر الجديدة من أجل الانتهاء من الكباري.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر الجديدة مدينة عتيقة وبها ازدحام رهيب وفي فترة من الفترات قررت عدم الذهاب إلى مصر الجديدة بسبب الزحام.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الضروري إحداث نقلة حضارية في مصر الجديدة وإحداث سيولة مرورية كبيرة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هناك خلية نحل تعمل على مدار الـ 24 ساعة من أجل الانتهاء من شبكة الطرق والكباري في مصر الجديدة من أجل حل مشكلة الزحام ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يتم تنفيذ مشروعات عملاقة في مصر الجديدة ويتم تنفيذ مجموعة من الطرق والكباري لحل مشكلة الزحام".

