من ذوي الاحتياجات.. عادل: نفسي في كرسي متحرك يساعدني على التنقل.. صور

ناشد المواطن عادل صالح موسى ، المقيم بالخصوص محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، رئاسة الوزراء ، توفير كرسى متحرك .



ويقول فى رسالته : انا مصاب بشلل نصفي بالأطراف السفلية بنسبة ١٠٠٪ بعد حادث ومحتاج لكرسي متحرك ضروري؛ لأستعين به على الحركة ، لأن حالتي المادية لا تسمح بتوفير ثمن شرائه .



للتواصل مع الحالة : 01274353356



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