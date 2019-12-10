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بين الناس

من ذوي الاحتياجات.. عادل: نفسي في كرسي متحرك يساعدني على التنقل.. صور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:42 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن عادل صالح موسى ، المقيم بالخصوص محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، رئاسة الوزراء ، توفير كرسى متحرك .

ويقول فى رسالته : انا مصاب بشلل نصفي بالأطراف السفلية بنسبة ١٠٠٪ بعد حادث ومحتاج لكرسي متحرك ضروري؛ لأستعين به على الحركة ، لأن حالتي المادية لا تسمح بتوفير ثمن شرائه .

للتواصل مع الحالة : 01274353356

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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