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محافظات

إيقاف إمام وخطيب مسجد لتفسيره القرآن الكريم والسنة بشكل خاطئ في الغربية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:50 م
مسجد
مسجد
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احمد علي
أصدر صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم توجيهاته بإحالة إمام وخطيب للتحقيق بسبب تورطه في وقائع تفسيره آيات القرآن والأحاديث النبوية بشكل خاطىء وتداولها عبر مقاطع فيديو علي السوشيال ميديا.

افادت مصادر داخل مديرية الأوقاف ان وكيل المديرية قرر إيقاف أمام وخطيب مسجد بقرية ميت حبيش، مركز طنطا، يدعي " ا. أ"، وذلك لمخالفة تعاليم الدين الإسلامي خلال ندوة لشرح وتفسير آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

تابعت مصادر ان إمام وخطيب المسجد عين للعمل بالأوقاف منذ 20 سنة وتأسس طريقة الصوفية " ا. ا. ا"، بدون الحصول على موافقة الطرق الصوفية، وانتشر له مؤخرا فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن تفسيره آيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية بالمخالفة لتعاليم الدين الإسلامي ووسطية الأزهر.
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