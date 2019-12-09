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اقتصاد

النقد العربي يستضيف اجتماعات الأولويات الرقابية والتشريعية الـ14 بأبوظبي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:44 م
صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي
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محمد يحيى
يفتتح صندوق النقد العربي، الأربعاء المقبل بأبوظبي؛ فعاليات اللقاء السنوي الـ14 الخاص بمعايير والأولويات التشريعية والرقابية، لمدة يومين، بحضور مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، و فرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، وكارولين روجرز، السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.

يشارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي من 15 دولة عربية من مصارف مركزية ومؤسسات مصرفية وهيئات أسواق المال و البنوك التجارية وشركات التصنيف الائتماني وخدمات التقنيات المالية وعددا من المؤسسات الدولية والأوربية.

يناقش اللقاء عددا من البرامج من بينها برنامج عمل لجنة بازل للرقابة المصرفية والأولويات الإشرافية والرقابية الجديدة الناشئة عن عدة أمور مثل التقنيات المالية الحديثة، والإجراءات الحالية وآخر التطورات في مجال مواجهة التهديدات الإلكترونية، إلى جانب التعرف على الأولويات الرقابية في المنطقة العربية.

بالاضافة لعملية المراجعة الإشرافية على الركيزة الثانية في إطار عمل لجنة بازللمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، إضافةً إلى التعرف على التطورات في التقنيات المالية الحديثة على مستوى العالم،وتجارب السلطات الإشرافية والرقابية في تطبيق اللوائح والإشراف على مقدمي خدمات التقنيات المالية الحديثة. كما سيتعرف المشاركين على تطور إنشاء نظام "بنى" لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ودوره في دعم الاستثمارات البينية وتعزيز الاستقرار المالي.
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