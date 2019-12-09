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محافظات

محافظ الفيوم يستقبل 25 مواطنا خلال اللقاء الأول مع المواطنين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:17 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم، 25 مواطنا، خلال اللقاء الأول الأسبوعي للمحافظ مع المواطنين، وذلك لبحث مطالبهم وحل شكاواهم، ضمن تكليفات السيد رئيس الجمهورية.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه بترخيص عدد من الأكشاك لمواطنين بمراكز الفيوم المختلفة، حيث يعانون ظروفًا صحية ومعيشية صعبة، وذلك لمساعدتهم على متطلبات الحياة، لافتًا الى أن المحافظ أحال بعض الطلبات إلى مديرية القوى العاملة لتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص.

كما وجه محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي ببحث الحالة الاجتماعية لعدد من المواطنين لتقديم المساعدات اللازمة لهم، وبحث إمكانية صرف معاشات تكافل وكرامة لهم.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه تقدمت إحدى المواطنات من العاملين بالجهات الحكومية بالمحافظة بطلب لنقلها من مكان عملها الى مكان أخر، نظرًا لظروفها الأسرية والصحية ، حيث وافق المحافظ على طلبها.

الجدير بالذكر أن المحافظ يستقبل المواطنين بمكتبه يوم الاثنين من كل أسبوع الساعة 10 صباحًا.

محافظ الفيوم يستقبل 25 مواطنا خلال اللقاء الأول مع المواطنين
محافظ الفيوم يستقبل 25 مواطنا خلال اللقاء الأول مع المواطنين
محافظ الفيوم يستقبل 25 مواطنا خلال اللقاء الأول مع المواطنين
محافظ الفيوم يستقبل 25 مواطنا خلال اللقاء الأول مع المواطنين
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