خالد الجندي: «التدين الحقيقي ليس بتربية الذقن»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- كشف عن أشد الناس إيمانًا.
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن تكون في هذا العصر وأنت أشد الناس إيمانًا بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم يضع قوة وتحدي بداخل كل منا، والصحابة لم يروا مثل ذلك.
وتابع الشيخ خالد الجندي: إن وجود التحديات في القيم الديني يرفع من قيمتها، ويجعلها أعلى، متابعًا: «التدين الحقيقي مش إنك تربي دقنك، ولكن إنك تتبع السنة النبوية في الخلق».
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن تكون في هذا العصر وأنت أشد الناس إيمانًا بمعيار النبي صلى الله عليه وسلم يضع قوة وتحدي بداخل كل منا، والصحابة لم يروا مثل ذلك.
وتابع الشيخ خالد الجندي: إن وجود التحديات في القيم الديني يرفع من قيمتها، ويجعلها أعلى، متابعًا: «التدين الحقيقي مش إنك تربي دقنك، ولكن إنك تتبع السنة النبوية في الخلق».
الفراعنة كان عندهم أعلى درجات الإيمان
ونوه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة كان عندهم أعلى درجات الإيمان.
ونوه «الجندي» بأن الدليل على أن الفراعنة هم أعلى درجات الإيمان، الرجل المؤمن من آل فرعون والذي كان يكتم إيمانه، لقوله تعالى في سورة غافر: «وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ».
وواصل الشيخ خالد الجندي: وأيضًا الدليل على أن الفراعنة هم أعلى درجات الإيمان امرأة فرعون، لقوله تعالى في سورة التحريم: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، بالإضافة إلى السحرة، لقوله تعالى في سورة الشعراء: "فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47)»، مؤكدًا أن كل هؤلاء كانوا فراعنة وعلى درجة كبيرة من التقوى والايمان.
هل كلمة فراعنة إساءة
ولفت الشيخ خالد الجندي، إلى أن البعض يظن أن كلمة فراعنة، لا يجوز أن تطلق على أي فئة من المسلمين، لأنهم كانوا فئة ضالة، وبعض تجار الإسلام يتحدثون على أن مصر دولة فراعنة ويسيئون للفراعنة، معقبًا: «كلمة الفراعنة بقت مسبة، وهذا أمر في منتهى الإجحاف».
واستطرد: إن كلمة الفراعنة ليست بالضرورة أن تكون علامة على الظلم أو الإجحاف، خاصة أن الفراعنة كان بينهم أولياء لله، معقبًا: «الفراعنة دول بهم أنقى أنواع البشر، وكان بينهم امرأة فرعون، امرأة فرعون ستحشر مع موسى عليه السلام».
ونوه «الجندي» بأن الدليل على أن الفراعنة هم أعلى درجات الإيمان، الرجل المؤمن من آل فرعون والذي كان يكتم إيمانه، لقوله تعالى في سورة غافر: «وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ».
وواصل الشيخ خالد الجندي: وأيضًا الدليل على أن الفراعنة هم أعلى درجات الإيمان امرأة فرعون، لقوله تعالى في سورة التحريم: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، بالإضافة إلى السحرة، لقوله تعالى في سورة الشعراء: "فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47)»، مؤكدًا أن كل هؤلاء كانوا فراعنة وعلى درجة كبيرة من التقوى والايمان.
هل كلمة فراعنة إساءة
ولفت الشيخ خالد الجندي، إلى أن البعض يظن أن كلمة فراعنة، لا يجوز أن تطلق على أي فئة من المسلمين، لأنهم كانوا فئة ضالة، وبعض تجار الإسلام يتحدثون على أن مصر دولة فراعنة ويسيئون للفراعنة، معقبًا: «كلمة الفراعنة بقت مسبة، وهذا أمر في منتهى الإجحاف».
واستطرد: إن كلمة الفراعنة ليست بالضرورة أن تكون علامة على الظلم أو الإجحاف، خاصة أن الفراعنة كان بينهم أولياء لله، معقبًا: «الفراعنة دول بهم أنقى أنواع البشر، وكان بينهم امرأة فرعون، امرأة فرعون ستحشر مع موسى عليه السلام».