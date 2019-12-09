خالد الجندي: «التدين الحقيقي ليس بتربية الذقن»

الفراعنة كان عندهم أعلى درجات الإيمان

ونوه الشيخ

، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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إن الفراعنة كان عندهم أعلى درجات الإيمان.

ونوه «الجندي» بأن الدليل على أن الفراعنة هم أعلى درجات الإيمان، الرجل المؤمن من آل فرعون والذي كان يكتم إيمانه، لقوله تعالى في سورة غافر: «وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ».

وواصل

الشيخ

: وأيضًا الدليل على أن الفراعنة هم أعلى درجات الإيمان امرأة فرعون، لقوله تعالى في سورة التحريم: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، بالإضافة إلى السحرة، لقوله تعالى في سورة الشعراء: "فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47)»، مؤكدًا أن كل هؤلاء كانوا فراعنة وعلى درجة كبيرة من التقوى والايمان.

هل كلمة فراعنة إساءة



ولفت

الشيخ

، إلى أن البعض يظن أن كلمة فراعنة، لا يجوز أن تطلق على أي فئة من المسلمين، لأنهم كانوا فئة ضالة، وبعض تجار الإسلام يتحدثون على أن مصر دولة فراعنة ويسيئون للفراعنة، معقبًا: «كلمة الفراعنة بقت مسبة، وهذا أمر في منتهى الإجحاف».

واستطرد: إن كلمة الفراعنة ليست بالضرورة أن تكون علامة على الظلم أو الإجحاف، خاصة أن الفراعنة كان بينهم أولياء لله، معقبًا: «الفراعنة دول بهم أنقى أنواع البشر، وكان بينهم امرأة فرعون، امرأة فرعون ستحشر مع موسى عليه السلام».