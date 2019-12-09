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مرأة

الأخيرة أغربهم | 3 طرق غير متوقعة لقلي البطاطس بدون زيت

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:47 م
قلي البطاطس بدون
قلي البطاطس بدون زيت
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حياة عبد العزيز
يحب الكثير من الأشخاص الأطعمة المقلية ولا سيما البطاطس المحمرة، ولكن يعتبر الزيت من الأشياء الضارة بصحة الإنسان.

نقدم لكي طرق غير متوقعة لقلي البطاطس بدون زيت، وذلك وفقًا لأمهر شيفات سي بي سي سفرة.

في الفرن
- بعد غسل البطاطس وتقطيعها ونقعها في الماء، يجب أن تجفف تمامًا.
- استخدم زيت الزيتون والملح لعمل القرمشة، وغلف بهما البطاطس قبل إدخالها الفرن.
- هذه الطريقة مناسبة لـ لبطاطس المغلفة بالبقسماط أيضًا، ولكن بإضافة البيكنج بودر، وبعض من المياه الفوارة، لنتيجة مثالية.

الروست
تعتمد فكرة الروست على الصدمة، وتستخدم فيها طاسة شديدة السخونة مع ملعقة كبيرة واحدة من الزيت، تصدم فيها البطاطس وتشوح قبل أن تدخل الفرن مع توابلها لتتم سوائها.

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القلي بالماء
تعتمد هذه الطريقة على فكرة استبدال الزيت بالماء، ولكن على درجة حرارة شديدة الارتفاع، وبعد أن تغلي تمامًا وتصل إلى التبخر، وبكميات قليلة أيضًا، بحيث تصل المكونات في مرحلة ما من الطهي، تكون فيها الطاسة دون أية دهون، وهي طريقة مناسبة أيضًا للخضراوات والدجاج.


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