الأخيرة أغربهم | 3 طرق غير متوقعة لقلي البطاطس بدون زيت

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القلي بالماءتعتمد هذه الطريقة على فكرة استبدال الزيت بالماء، ولكن على درجة حرارة شديدة الارتفاع، وبعد أن تغلي تمامًا وتصل إلى التبخر، وبكميات قليلة أيضًا، بحيث تصل المكونات في مرحلة ما من الطهي، تكون فيها الطاسة دون أية دهون، وهي طريقة مناسبة أيضًا للخضراوات والدجاج.