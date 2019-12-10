توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء10/12/2019مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الاول 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .



برج الحمل :

مهنيًا: يوم مهمّ قد تطرأ خلاله احداث لا تُنتسى، وهو يوم يحمل ايجابيات ويدعوك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة

عاطفيًا: تبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم، ولا سيما بعد التطورات الطارئة أخيرًا مع شريك فحاول ان تعالج الامور قبل ان تتفاقم

صحيًا: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، فكن على قدر المسؤولية



برج الثور:

مهنيًا: قد لا تنسجم رغباتك مع إرادة بعض المقربين منك، انتبه للمظاهر وحاول ان تنسجم مع الظروف والتطورات تجنبًا لبعض سوء التفاهم

عاطفيًا: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتراك أكثر قربًا من الشريك ملبيًا كل رغباته بدون تردد

صحيًا: أنت عاطفي جدًا وتتأثر بأبسط الأشياء وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على نفسيتك



برج الجوزاء:

مهنيًا: تشعر بالتحرر والانطلاق والشجاعة، وتتطور بعض العلاقات وتستعذب جوًا واعدًا على الصعيد العملي

عاطفيًا: بعض المشكلات وسوء التفاهم مع أفراد العائلة، كما تفاجئك تصرفات الشريك ولا تفهمه جيدًا

صحيًا: تتغلب على جميع المشكلات الصحية وتزداد نشاطًا وتمارس رياضتك المفضّلة



برج السرطان:

مهنيًا: تتكلّم بطلاقة وتحسن مقاربة الآخرين والتحضير لحلف جيد ومفيد، متحرّرًا من القيود الماضية، منطلقًا بآمال كثيرة

عاطفيًا: يبدو الشريك أكثر تفهمًا وتقربًا منك ويساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة في حينها

صحيًا: تتوق هذا اليوم إلى الرحلات والأسفار وهذا يساعدك على الحفاظ على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة



برج الاسد:

مهنيًا: يوم واعد بانفراجات كبيرة وتعزيز طاقاتك وتقريب المسافة بينك وبين محيطك، مزوَّدًا بالحماسة وبثقة بالنفس

عاطفيًا: حياة صاخبة، تعرف بحدسك مشاعر الحبيب التي لم يعبر عنها بعد ويكون يوم رومنسي على العموم

صحيًا: تتغلب على الكسل وتستعيد حماستك المعتادة، وتميل إلى البحث عن نشاطات ترفيهية تؤمن لك المرح





برج العذراء:

مهنيًا: تختفي المضايقات وتتم المصالحة مع بعض زملاء العمل ، وتسرّ بانفراجات أكثرها نجاحًا، وهي ملائمة لكلّ التحرّكات

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانك تنجذب إلى أحد مواليد الحمل الذي يؤثر فيك بما يبديه من أمارات الصداقة تجاهك

صحيًا: تزداد عافية بعدما تخلصت من السمنة المفرطة التي كنت ضحيتها مدة طويلة



:برج الميزان

مهنيًا: تجنّب أي تحرّك خلال هذا اليوم فهو سلبيّ على الصعيد العملي ويحمل فشلًا أو استياء على الصعيد المالي فكن حذر

عاطفيًا: تميل إلى إحداث تغيير جذري في المظهر والأزياء بعدما مللت الروتين اليومي والفلك ينصحك بالتغيير

صحيًا: لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك فهو مضر كثير يا عزيزي خاصتا الوجبات السريعة



برج العقرب:

مهنيًا: لا تقدم على أي مجازفة أو خطوة متسرّعة، واتخذ ماليًا موقف المراقب وحاول أن ترى الأمور من كل جوانبها

عاطفيًا: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة للتخلص من الخلاف المتفاقم بينكما

صحيًا: تناول القليل من كل ما تشتهيه من دون اتباع سياسة الحرمان التي تؤدّي حتمًا إلى الإفراط في تناول الأطعمة لاحقًا



برج القوس:

مهنيًا: ردود الفعل الغاضبة غالبًا ما تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء، لذلك تريث قليلًا قبل إطلاق الأحكام العشوائية

عاطفيًا: علاقتك بالشريك التي كانت حتى اليوم تمر بفترات اضطراب دائم لكن اليوم تعرف ثباتًا واستقرار

صحيًا: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلًا عن المأكولات الدسمة والحلويات



برج الجدي

مهنيًا: بانتظارك خبر مفرح ومفاجأة تعيد الأمل إليك، واعمل على توضيح بعض الأمور مع الشركاء بهدوء وبصراحة مطلقة

عاطفيًا: الحبيب يقدّر كل ما تقوم به، ويعطيك معنويات إضافية للسير قدمًا في ما أنت عازم على تحقيقه

صحيًا: يجب أن تساهم في إعادة النشاط والحيوية إلى صحتك إذا كنت تشعر بالإرهاق نتيجة الضغوط الماضية



برج الدلو:

مهنيًا: تتهوّر كثيرًا بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن تكون أكثر حذرًا في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل

عاطفيًا: قد تحتاج إلى القيام ببعض التعديلات العامة على مسلكك لئلا تتعرّض للكثير من الأخطاء والمصائب مع الشريك

صحيًا: تفاؤلك الدائم يحول دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر



برج الحوت:

مهنيًا: عليك التأّني والحذر في عملك، ولا سيما أن تجاربك السابقة مع الزملاء غير مشجعة على الإطلاق

عاطفيًا: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة تفيد دراسة لك أو تحقيقًا أو تصورًا، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور

صحيًا: تمتع بالأجواء الإيجابية في محيطك، فهي لن تتكرر دائمًا