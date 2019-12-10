ضبط ٢٨ تاجر تموين بإيتاي البارود غير ملتزمين بإعلان الأسعار الجديدة

تمكنت الإدارة التموينية بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة من ضبط ٢٨ بدال تموين غير ملتزمين بإعلان الأسعار الجديدة وضبط آخرين محلاتهم مغلقة أثناء أوقات العمل الرسمية.



وكان مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة شهدت حملات تموينية موسعة استهدفت بدالين التموين للوقوف على مدى التزامهم بالقرارات الخاصة بأسعار السلع التموينية المدعمة الجديدة.



أسفرت الحملة عن ضبط 28 تاجر تمويني غير ملتزمين بالإعلان عن الأسعار الجديدة والبعض الآخر مغلق أثناء فترات فتح المحلات والمحددة سلفا من قبل إدارة التموين.



تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة للعرض على المستشار رئيس النيابة العامة بإيتاي البارود لصدور قرار بشأنهم .



قاد الحملة المهندس احمد فكرى سمك مدير الإدارة التموينية بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بإشراف العميد وجدى الصيرفى.