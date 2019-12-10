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رياضة

الأهلي يكلف سراج الدين بالإشراف على تعديلات ستاد السلام

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
محمد سراج الدين عضو
محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين بفرع النادي بالشيخ زايد، تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، للقيام بالتنسيق والإشراف الكامل على التعديلات التي سيتم إجراؤها على استاد السلام

بالإضافة إلى الإشراف على طرق التشغيل بعدما حصل النادي على حق انتفاع استاد السلام ضمن مشروع "وحدة الأهلي الإقتصادية" رؤية 2045.

وجاء تكليف المهندس سراج للاستفادة بخبراته الهندسية في مجال الاستادات العالمية وسبق أن كلفه مجلس إدارة الأهلي بتاريخ 7 سبتمبر الماضي برئاسة اللجنة الخاصة باستاد الأهلي.

وذلك للبدء في الخطوات الفعلية لهذا المشروع بعدما انتهت اللجنة التي ترأسها خلال الأيام الماضية من إعداد التصور الكامل لمشروع استاد الأهلي والدراسات المالية والهندسية والتسويقية الخاصة به.
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