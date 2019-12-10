وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن تفاصيل مفاوضات سد النهضة في 2020

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الثلاثاء، إن وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على أن الاجتماعين المقبلين سيناقشان تطوير القواعد الفنية لملء سد النهضة وتشغيله.



وأوضح ستيفن منوشين، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "التقيت وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان لاستكمال المباحثات حول سد النهضة".



ونشر ستيفن منوشين، رابطا، لبيان الخزانة الأمريكية حول نتائج الاجتماعات، حيث قال إن الوزراء الثلاثة اتفقوا على أن الاجتماعين المقبلين حول سد النهضة يجب أن يناقشا تعريف شروط الجفاف وتدابير تخفيفه.



وأكد البيان أن الوزراء الثلاثة يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير 2020؛ بهدف التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.



