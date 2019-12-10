خناقة حريمي.. سائقة تقطع شعر راكبة طلبت منها خفض صوت الموسيقى| فيديو

صراخ ثم شجار ثم ضرب مرورًا بتقطيع الشعر، كانت هذه هي رحلة شابة في إحدى السيارات التابعة لتطبيقات التنقل، فقد تعرضت لهجوم عنيف على يد سائقة، فبدلًا من وصولها إلى وجهتها انتهى بها المطاف داخل مستشفى.



زعمت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا في ولاية بنسلفانيا أنها تعرضت للهجوم من قبل سائقة تعمل على تطبيق Lyft، وذلك بعد أن اشتكت من قيادة المرأة وتصرفاتها الغريبة خلال الرحلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وشاركت الفتاة التي تدعى "هيلين باريوس" صورًا للإصابات الواضحة بوجهها ومجموعة من الشعر في يدها، كما ذكرت أنها دخلت المستشفى بعد الحادث الذي وقع في فيلادلفيا.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما طلبت الفتاة، السيارة، وجاءتها السائقة التي تدعى "جاريتا" لتركب الشابة، ومن هنا بدأت تصرفات غريبة من قبل السائقة كتجاهلها "اللوكيشن" الموضوع بالتطبيق وكذلك لم تسأل "باربوس" عما إذا كانت تود أن تسلك طريقا تعرفه.



كما كانت السائقة تشغل الموسيقى بصوت مرتفع للغاية، وعندما طلبت منها "باريوس" ان تخفض الصوت حتى تتمكن من إتمام مكالمة رفضت السائقة، وبدأت في الصراخ في وجه "باريوس".



طالبت "باريوس" منها التوقف بالسيارة وإنهاء الرحلة، لتتوقف بالسيارة وتنزل من أمام عجلة القيادة وبدأت في الاعتداء عليها وتقطيع شعرها وتوجيه اللكمات إلى وجهها، كما حطمت هاتفها الـ آي فون.



