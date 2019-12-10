ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخطيب يتوجه إلى فرنسا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
يتوجه محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء إلى فرنسا لاستكمال رحلته العلاجية لمدة أسبوعين. 

وكان الخطيب قد خضع الفترة الماضية لعملية حقن في أعصاب الفقرات القطنية ثم خضع لبرنامج علاج طبيعي ويستكمل برنامجه العلاجي في فرنسا خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يخضع الخطيب لعدة فحوصات طبية لتحديد ما إذا كان يحتاج لعمليات جراحية أخرى أم يكتفي بالعلاج الطبيعي والحقن.

يذكر أن الدكتور أحمد فرهود استشاري المخ والأعصاب، بجامعة الإسكندرية ، الطبيب المعالج لمحمود الخطيب كشف عقب عملية الحقن الأخيرة، أنه يحتاج لراحة إلزامية والأمر لا يحتاج لأي تهاون ، حتى لا يلجأ للتدخل الجراحي ، وتركيب دعامات ومسامير في الفقرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فحص طبي دقيق لرئيس الأهلي في العاصمة الفرنسية

ترشيحاتنا

غدا.. مواجهة نارية بين حسام حسن وباسم مرسي فى الدوري .. تفاصيل

أحمد ناجي يكشف عن رأيه فى حراس مرمى الزمالك وقيادة فايلر لـ الأهلي

اخبار الرياضة | كهربا يفسخ عقده | حلم ميتشو الذي لم يتحقق | 3 قرارات للأهلي

بعد وصفه بـ نمبر زفت وان | زوجة أحمد الفيشاوي تنكر إساءتها لـ محمد رمضان

شرط الإسماعيلي للموافقة على بيع باهر المحمدي للأهلي.. فيديو

أعمال تدخل الجنة.. المفتي السابق ينصح بـ 6 أمور تضمنها لك

AdvertisementS

3 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم.. تعرف عليها

قرار جديد من مجلس الأهلي بخصوص محمد مرجان مدير النادي.. تعرف عليه

فرج عامر يكشف قيمة انتقال طارق حامد للزمالك ويؤكد: من الوارد ضم أحمد علي.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل صالح جمعة ويشيد بـ ناشئ الأهلي.. فيديو

مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو والسبب الرئيسي لـ رحيله .. فيديو

شرط الإسماعيلي للموافقة على بيع باهر المحمدي للأهلي.. فيديو

هادي خشبة: مدرب الأهلي الأسبق كان يفتعل أزمات مع وليد صلاح وإبراهيم حسن

اخبار الرياضة | كهربا يفسخ عقده | حلم ميتشو الذي لم يتحقق | 3 قرارات للأهلي

رئيس بدرجة إنسان.. محمود الخطيب مسيرة حافلة تضاف إلى سجلات رؤساء النادي الأهلي

كواليس خناقة رامي ربيعة وأحمد فتحي عقب مباراة الهلال السوداني.. فيديو

تعرف على مصير صالح جمعة حال رحيله عن الأهلي | فيديو

أخبار نادي الزمالك| مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو| خالد الغندور يفجر مفاجأة عن قناة الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقفطان.. أحدث إطلالة لـ درة مع صديق العمر.. صور

بفستان قصير و بالطو| ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ملفتة

بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير