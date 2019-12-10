الخطيب يتوجه إلى فرنسا.. اعرف التفاصيل

يتوجه محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء إلى فرنسا لاستكمال رحلته العلاجية لمدة أسبوعين.



وكان الخطيب قد خضع الفترة الماضية لعملية حقن في أعصاب الفقرات القطنية ثم خضع لبرنامج علاج طبيعي ويستكمل برنامجه العلاجي في فرنسا خلال الفترة القادمة.



ومن المقرر أن يخضع الخطيب لعدة فحوصات طبية لتحديد ما إذا كان يحتاج لعمليات جراحية أخرى أم يكتفي بالعلاج الطبيعي والحقن.



يذكر أن الدكتور أحمد فرهود استشاري المخ والأعصاب، بجامعة الإسكندرية ، الطبيب المعالج لمحمود الخطيب كشف عقب عملية الحقن الأخيرة، أنه يحتاج لراحة إلزامية والأمر لا يحتاج لأي تهاون ، حتى لا يلجأ للتدخل الجراحي ، وتركيب دعامات ومسامير في الفقرات.