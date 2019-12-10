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فن

تعرفي إنك شبه عادل إمام؟.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:16 ص
عادل إمام وابنة شقيقه
عادل إمام وابنة شقيقه
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سعيد فراج
أجابت نور عصام إمام - ابنة شقيق الزعيم عادل إمام، على سؤال أحد متابعيها من خلال الاسئلة التي طرحت عليها عبر خاصية "ستوري" على حساب انستجرام الخاص بها، والتي استفسر فيها المتابع عن رأيها في الشبه بينها وبين عمها.

ووجه المتابع تساؤلًا لـ نور ابنة شقيق عادل إمام، قائلًا: «تعرفي انك فيكي شبه من عادل إمام ولا لأ؟»، لترد عليه نور قائلة: «كتير قالولي كده فعلًا».

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا صورا نادرة لـ عائلة عادل إمام وتحديدا عائلة شقيقه المنتج عصام إمام الذى لديه ابنتان الأولى نور والثانية فرح.

نور عصام إمام تحرص دائما على نشر صورة مع عمها الفنان عادل إمام؛ وهو ما لفت الانتباه إليها، خاصة أنها تعمل مصممة أزياء وهي في منتصف العشرينيات من عمرها.

والدة نور، هي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت والتى شاركت فى كثير من الأعمال مثل أفلام ومسرحيات ومسلسلات في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.

يذكر أن الفنان عادل إمام يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل "فالنتينو" والذى يشاركه البطولة فيه داليا البحيرى ودلال عبد العزيز وإخراج رامى إمام.
تعرفي إنك شبه عادل إمام؟.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة
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