أستاذ تمويل: مبادرة الحد الأدنى للأجور تعالج ثغرات التعيين بالجهاز الإداري

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور سيجعل كافة الأجهزة داخل الدولة ملتزمة به.



وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، من خلال الهاتف ببرنامج "8 الصبح ط المذاع على فضائية "dmc " أن ظروف التعيين والجهات المختلفة للهيكل الداخلي للجهاز الإداري للدولة كانت فيها ثغرات تعيب الجهاز الإداري بشكل عام، ولكن الحكومة تتعامل معها بشكل تدريجي، وهذا أمر يُحسب لها.



وأشار إلى أن وزارة المالية تسعى أن تكون كل القرارات المتخذة موجوده ومتاحة والجميع يستفيد منها وهى ظروف تعامل بها على مدار سنوات طويلة، ولكن ان كان هناك قرار متخذ على الدولة ككل فمهم أن تقوم أجهزة الدولة كلها بتطبيق ذلك الأمر.



وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن لا بد من مقاطعة أى جهة أو مؤسسة من قبل وزارة المالية معترضة على قرارات متخذة على الدولة ككل.



وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن كل من له حق سيحصل عليه، لافتا إلى أن كل من كان يحصل على الحد الأدنى خلال الأشهر الماضية الفروق التسويق توضع في حسابه.



وذكر أن فى إطار الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2019 لـ عام 2020 لبند الأجور 301 مليار جنيه وهذا ارتفاع عن 270 مليار جنيه.