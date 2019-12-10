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تعليم

تفاصيل اجتماع مجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان في الإسكندرية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:53 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
شارك الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، في أعمال اجتماع مجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان والذي نظمته جامعة الإسكندرية بحضور رؤساء جامعات بورسعيد، وكفر الشيخ، والزقازيق، ومطروح، ومدينة الأبحاث العلمية ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومنسقي الشبكة بالجامعات المصرية.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالمشاركة مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والاتجاه نحو تشجيع البحث العلمي واتفاقا مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والجارى رفعها إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتنفيذها في مجال انشاء وتفعيل الشبكات البحثية التخصصية علي المستوي القومي.

وفي إطار تنفيذ أهداف الاجتماع أصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 2320 بتاريخ 10/1/2019 بتكليف "فؤاد محمد محمد أبوطالب" الأستاذ المتفرغ بقسم الأورام بكلية الطب البشري للقيام بعمل منسق جامعة الزقازيق للشبكة القومية لأبحاث السرطان .

كما وجه "شعلان" بتنظيم ندوة تعريفية عن أعمال وأهداف الشبكة القومية لأبحاث السرطان وسبل التعاون مع الجامعة والبرامج التدريبية التي يمكن تقديمها للباحثين تحت إشراف الدكتورة "ميرفت عسكر" نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري وبمشاركة نهي عوض المدير التنفيذي للشبكة القومية لأبحاث السرطان وحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بأبحاث السرطان من كليات الطب و الصيدلة والعلوم بالجامعة.
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