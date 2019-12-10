10 تصريحات جريئة لـ محمد سامي في حواره مع صدى البلد: مش هشتغل مع غادة عبدالرازق تاني.. ماجد المصري اعتذر لي

مش هشتغل مع غادة عبد الرازق تاني

ماجد المصري اعتذر لي.. وهشتغل معاه تاني

محمد سامي.. مخرج موهوب قدم العديد من الأعمال الناجحة منها "مع سبق الإصرار، الأسطورة، ولد الغلابة"، وغيرها.





وأصر محمد سامى هذا العام على تقديم تيمة شعبية جديدة ومختلفة، تحتوى على الدراما والتمثيل بعيدا عن الأكشن، وتتناول قضايا اجتماعية منها قضية الإرث والعائلات وخلافه، وهو النوع الدرامى الذى يجذب الجمهور، خاصة الخوض فى تجارب حقيقية تهم كل عائلة وبيت مصرى.

وأكد لـ"صدى البلد": "عمري ما هشتغل مع غادة عبد الرازق تاني حتى لو عرضت عليّ ملايين".





قال المخرج محمد سامي إنه لا يفكر في العودة إلى إخراج الكليبات مرة أخرى إلا بشروط، أبرزها أن يحصل على مبلغ مالي كبير.





أيضا شارك محمد سامي مؤخرا كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية للمسرح العربى للمعاهد والكليات المتخصصة.ونفى المخرج محمد سامي، وجود أي نية لديه للتعاون مرة أخرى مع الفنانة غادة عبد الرازق، خاصة بعد الأزمات التي وقعت بينهما ووصلت إلى التعدي بالأيدي أثناء التصوير.وقال: "ما فعلته غادة عبد الرزاق لا يتحمله أي أحد، فهي أصابت عائلتي بالخوف والفزع، واستأجرت بلطجية إلى منزلي وقاموا بالاعتداء عليّ".الخلاف بين الطرفين الذي وقع ضمن كواليس مسلسل "حكاية حياة"، جاء بعدما اتهم "سامي" الفنانة غادة عبد الرازق، بتأجير بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، وهو ما نفته "غادة" في عدد من البرامج، حيث أكدت أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل "حكاية حياة"، وحينما اعترضت على أسلوبه، قام "سامي" بمسكها من ملابسها، وقامت "غادة" بتحرير محضر بالواقعة.يذكر أن محمد سامي قدم مع غادة عبد الرازق مسلسلي "مع سبق الأصرار" و"حكاية حياة"، وحققا نجاحًا كبيرًا.كما أكد المخرج محمد سامي أن هناك علاقة قوية تربطه بالفنان ماجد المصري ولم تتأثر بالأزمة التي كانت بينهما بسبب تصريحات ماجد المصري حول مسلسل "كلام علي ورق".وقال محمد سامي: "ماجد المصري قدم لي الاعتذار على الهواء في أحد البرامج التليفزيونية وأنا قبلت الاعتذار، فهو فنان كبير وله جمهوره ولا مانع من العمل معه مرة أخرى".وأضاف: "إن اتهام نسرين أمين لى بانحيازى لزوجتى مي عمر في المسلسل وادعاءها حذف بعض المشاهد لها، أمر غير منطقى وأعتبره نوعا من الغيرة من زوجتى".وأوضح محمد سامى قائلا: "هناك فارق كبير بين مى عمر ونسرين أمين، مثلما هو الفارق بين فاتن حمامة وزينات صدقى على الرغم من خفة ظلها، إلا أن نسرين تظل كومبارس، ودور "سماح" الذي قدمته في الأسطورة عرفها من خلاله الشارع المصري".جدير بالذكر أن نسرين أمين أوضحت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم حذف مشاهدها في مسلسل "الأسطورة" لحساب مي عمر، زوجة محمد سامي، فكتبت قائلة: "لو كنت أعلم أن مسلسل "الأسطورة" بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت، إنها الكوسة في أوضح صورها".وقد انتشرت عدة شائعات من قبل أن محمد سامي يعمل على زيادة حجم زوجته في مسلسلاته.كما أعلن المخرج محمد سامي عن الانتهاء من كتابة مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والمقرر أن يشارك به في موسم رمضان المقبل.وأكد محمد سامى في تصريح لـ "صدى البلد": "محمد رمضان سيظهر بشكل جديد بعيدا عن الأدوار التي قدمها من قبل، خاصة أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت، بالإضافة إلى أنه يركز على قضية معينة وهي الورث، حيث حرصنا على الابتعاد عن نوعية الأدوار التي قدمها رمضان من قبل".مسلسل "البرنس" أول الأعمال التى اكتملت صفوفها فى السباق الرمضانى، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع عدد كبير من نجوم العمل، وهم أحمد زاهر، وغادة عادل، وروجينا، وإدوارد، وعبد الرحمن أبو زهرة، وصفاء الطوخى، ومحمد علاء جمايكا."البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحا كبيرا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، وهادى الجيار، ومى عمر، وروجينا، ومحسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس".آخر أعمال المخرج محمد سامى مسلسل "ولد الغلابة" وشارك فى بطولته النجوم أحمد السقا، ومى عمر، وإنجى المقدم، وكريم عفيفى، وريم سامى، وهبة مجدى، وآخرون، تأليف أيمن سلامة.من جانب آخر، قال المخرج محمد سامي، إن الفنانة هيفاء وهبي تتمتع بموهبة فنية في التمثيل الا أنها وضعت نفسها في قالب معين جعل أعمالها الدرامية لا تلاقي نجاحا جماهيريا.وأضاف محمد سامي: "الجمهور عندما يضع قائمة لمتابعة المسلسلات في رمضان يختار النجوم الأكثر شعبية مثل محمد رمضان وأحمد السقا لذلك ترى أعمالهم الأعلى مشاهدة".من ناحية أخرى، تعاون المخرج محمد سامي مؤخرا مع النجمة هيفاء وهبي وماجد المصري وحسين الإمام وأحمد زاهر، وإخراج محمد سامي، وقصة محمد أمين راضي وسيناريو وحوار ورشة كتابة يديرها أحمد شوقي.وأكد المخرج محمد سامي أنه بريء من ترشيح ريم شقيقته للمشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا الذي عرض رمضان الماضي.وقال: "ريم فنانة موهوبة واستطاعت أن تثبت قدراتها التمثيلية في أدائها خلال المسلسل، وهذا ظهر من خلال ردود الأفعال، حيث استمرت تريند بعد وفاتها ضمن أحداث المسلسل".أيضا نفى محمد سامي وجود خلافات مع النجم أحمد السقا، والتي انتشرت مؤخرا، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "ولد الغلابة"، والذي عرض رمضان الماضي، وتولى الإخراج محمد سامي.وأضاف محمد سامي: "عرض عليّ أكثر من فكرة فيديو كليب، ولكني رفضت بشكل نهائي ولا نية للعودة مرة أخرى، فأنا أريد أن أركز في الأعمال السينمائية والدرامية".كما قال المخرج والمؤلف محمد سامي، إنه يعشق السفر إلى خارج مصر، بالإضافة إلى أنه يمتلك أربعة منازل في الخارج.وأضاف: "الصورة التي أقدمها في أعمالي الدرامية من منازل فخمة حقيقية من أرض الواقع، وهناك فئة كبيرة من المواطنين المصرين يعيشون في نفس المستوى، فمنزلي الذي أعيش فيه يشبهها".وفي نهاية الحوار، أكد محمد سامي أن النجم تامر حسني له فضل كبير في وجوده لأنه وثق فيه وأسند له إخراج أول عمل كان معه، فهو فنان موهوب ومتعاون وبساعد كل من حوله.