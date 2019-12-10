بعد الحديث عن انفراجة في الأزمة الخليجية.. أمير قطر يخيب الآمال بهذا الموقف

أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا" تغيب الأمير تميم بن حمد آل ثاني عن قمة قادة الخليج، التي تفتتح أعمالها في الرياض اليوم الثلاثاء؛ مشيرة إلى تكليف رئيس وزرائه حضورها.





وذكرت الوكالة إنه "بتكليف منه أمير البلاد يترأس رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية".





وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، قد شكك في إمكانية إتمام المصالحة الخليجية التي كان البعض يترقب بزوغها خلال قمة قادة الخليج.





وقد استبقت تنبؤات قرقاش بتغيب أمير قطر إعلان وكالة الأنباء القطرية، حيث أعلن في تغريدة أن "تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه تغليب مصلحة المجلس".





وردا على تصريحات كان قد أدلى بها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أيام حول إحراز تقدم في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عام 2017؛ قال قرقاش، في تغريدته الليلة الماضية إن "المسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته. الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج".





وخلال الفترة الأخيرة، تزايدت المؤشرات على احتمال حصول انفراج في الأزمة الخليجية، في ظل الحديث عن وساطات عديدة تساعد في بداية لمسار خليجي متطور.





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