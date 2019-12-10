ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات اليوم، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.41 % عند مستوى 14497 نقطة.



وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول، وارتفع إلى مستوى 1957 نقطة.



وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.61%، وصعد إلى مستوى 526 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.01 %، مسجلًا 1369 نقطة.



وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها أمس الإثنين على انخفاض جماعى وتراجع رأس المال السوقى عند 692.887 مليار جنيه لتربح 1.7 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13443 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1945.6 نقطة.