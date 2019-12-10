تفاصيل جديدة عن الهجوم المسلح على القصر الرئاسي في الصومال

تعرض القصر الرئاسي في الصومال لهجوم مسلح .



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ضابط شرطة صومال قوله إن 5 رجال على الأقل مدججين بالسلاح هاجموا قوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي.



وأضافت أنها محاولة لاقتحام المجمع السكني والمكاتب شديدة التحصين.



وقال النقيب محمد حسين إن قوات الأمن صدت الهجوم وقتلت اثنين على الأقل من المهاجمين بينما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة القريبة.



وتعرضت "فيلا الصومال" للهجوم، وهي عبارة عن مبنى في العاصمة الصومالية مقديشو. وتعمل بمثابة القصر السكني الرسمي ومقر العمل لرئيس الصومال.