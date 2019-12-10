ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل جديدة عن الهجوم المسلح على القصر الرئاسي في الصومال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:57 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
تعرض القصر الرئاسي في الصومال لهجوم مسلح .

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ضابط شرطة صومال قوله إن 5 رجال على الأقل مدججين بالسلاح هاجموا قوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي.

وأضافت أنها محاولة لاقتحام المجمع السكني والمكاتب شديدة التحصين.

وقال النقيب محمد حسين إن قوات الأمن صدت الهجوم وقتلت اثنين على الأقل من المهاجمين بينما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة القريبة.

وتعرضت "فيلا الصومال" للهجوم، وهي عبارة عن مبنى في العاصمة الصومالية مقديشو. وتعمل بمثابة القصر السكني الرسمي ومقر العمل لرئيس الصومال.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد .. 50 صورة ترصد أبرز الحاضرين في جنازة المخرج سمير سيف

الأغنياء فقط هم الناجون.. مجاعة عالمية قريبا لهذا السبب

مفاجأة تونسية فى تشكيل وادى دجلة أمام الأهلى بالدوري المصري

شاهد.. كيف تبدو بطلة كمال أجسام روسية وطبيعة علاقتها بزوجها الأقل حجما

ألقى الحذاء على امرأة .. إحالة أحد الأشخاص للنيابة العامة بالسعودية

لاعبو سلة الأهلي يعتدون على الجماهير في صالة الأمير حمزة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رينو ونيسان وفورد وسوزوكي .. فيات fiat تعلن تخفيض أسعارها

5 حالات مرضية غريبة ونادرة ربما لم تسمع عنها .. أبرزها "متلازمة رائحة السمك"

صفة مشتركة بين الأميرة شارلوت ابنة كيت ميدلتون والملكة إليزابيث