«مستقبل وطن»: منتدى أسوان للسلام والتنمية الأول من نوعه في أفريقيا

قال المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذى تستضيفه مدينة أسوان، يعد المحفل الأول من نوعه فى إفريقيا لربط قضايا السلام والتنمية.





وأشار إلى أن المنتدى سيعرض الفرص المتاحة والتحديات التى تواجه السلام والأمن والتنمية فى إفريقيا، ويسعى لخلق خطط واضحة وتوصيات وأدوات من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على السلام بشكل مستدام، فضلاً عن بحث القضايا الإفريقية والحلول الجديدة لتحقيق التعاون الدولى.





وأضاف «الهواري»، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل إحدى الآليات التى تتبناها مصر لدعم قدرات قارتها الإفريقية فى إطار تبنيها لمبادرة إعادة الإعمار ما بعد النزاعات المسلحة وفى إطار التزامها فى مرحلة ما بعد رئاسة الاتحاد الإفريقى فى توفير الأطر الأنسب لمواجهة القضايا والتحديات التى تواجه القارة سواء كانت أمنية أو سياسية أو تنموية واقتصادية وكذلك إدراكا من مصر لترابط قضايا التنمية بالأمن والاستقرار.





وأشار إلى أن المنتدى سيقدم دراسة عن الحالة الراهنة للأوضاع فى أفريقيا والمنطقة لتحقيق رؤية مشتركة يتضمنها إعلان أسوان والذى سيكون بمثابة ميثاق للتحرك فى المرحلة المقبلة.



