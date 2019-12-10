كفانا جلوسا على المكاتب.. أحمد موسى يوجه رسالة لرؤساء الوحدات المحلية.. فيديو



وعرض الإعلامي أحمد موسى، صورة لما كان فى حلوان أمس، وما تم اليوم.



ووجه رسالة للمسئولين ورؤساء الوحدات المحلية بالتحرك و النزول للشارع لحل مشكلات المواطنين قائلا: كفى بنا مكاتب .



ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التحية، للإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، على عرض قضية تدني الخدمات المقدمة للمواطنين في حلوان والمرج، وقال :" نعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".



وأضاف شعراوي:" إقالة رئيسي حي حلوان والمرج جاءت بسبب عدم تواجد رؤساء الأحياء في الشوارع لمتابعة تدني الخدمات وانتشار القمامة وأزمات الصرف الصحي".



وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة، نظرًا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق والإهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوى المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة إليهم.



وأصدر شعراوي قرارًا بنقل رئيسي أحياء المرج وحلوان إلى الديوان العام للمحافظة وإيقافهما عن العمل وعزلهما من الوظيفة القيادية وإحالتهما إلى النيابة الادارية للتحقيق، كما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قرارًا بتكليف سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رئيسين جديدين



وأعطى اللواء خالد عبدالعال مهلة ١٠ أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوى النظافة، كما أعطي محافظ القاهرة مهلة ١٥ يوما لسكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع.



وأكد اللواء محمود شعراوي أنه سبق ورصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة بعض المخالفات وتدني مستوي النظافة بتلك الأحياء بعد وصول عدد من الشكاوى لسكان تلك الأحياء، وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهرا لتحسين مستوى الخدمات وإزالة القمامة وحل شكاوى المواطنين والاستماع إليها إلا أن الوضع لم يتغير.



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عرض أمس بعض الأشياء السلبية فى حى المرج وحلوان، واليوم تم حل المشكلة.وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن المسئولين تحركوا بعد عرض المشكلة وتم حلها فى أقل من 24 ساعة.