برلماني: الشائعات كالإرهاب تستهدف أمن الوطن وإثارة البلبلة

حذر النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، من الخطر المتزايد للشائعات، قائلا إن خطر الشائعات الخبيثة والمدمرة يتساوي تماما مع خطر الارهاب، فكلاهما يستهدف أمن الوطن ويثير البلبلة والفوضى والذعر والاضطراب.



وأضاف الشاذلي في بيان له، الى اختلاف أدوات الحرب عما مضى حتى اصبحت حروب الجيل الرابع أخطرها واشدها تدميرا، لافتا الى أن هذه الحرب تستهدف، تزييف الحقائق، والتخطيط لهدم الدول من خلال ترويج الشائعات بهدف خلق نوع من الإحباط لدى المواطنين والتشكيك في مؤسساتها.



وطالب النائب بمواصلة الخطى الجادة للتصدي للشائعات، التي تنتشر عبر بعض وسائل الاعلام العميلة والسوشيال ميديا وتوضيح الحقائق بكل شفافية للمواطنين.



ولفت وكيل لجنة الاتصالات، الى أن هدف اسقاط الدولة المصرية كما هو الحال في بعض دول الجوار، لا يزال هدفا رئيسيا لدى بعض الجهات المأجورة وعلى الجميع الانتباه لذلك.