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أخبار البلد

الأزهر: قوافل برنامج التوعية الأسرية ببني سويف تبدأ ندواتها التثقيفية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:36 م
الأزهر: قوافلُ برنامج
الأزهر: قوافلُ برنامج التوعية الأسرية ببني سويف تبدأ ندواتها
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محمد شحتة
بدأت أولىٰ ندوات برنامج التوعية الأسرية الذي ينظمه ويشرف عليه مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية ببني سويف، في الفترة الصباحية في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات برعاية الدكتورة حنان عبد العزيز عميدة الكلية.

كما عقدت ندوات في مديرية الصحة، والمجلس القومي للمرأة، وجمعية الشابات المسلمات وجمعية الشبان المسلمين التابعتين لوزارة التضامن الاجتماعي.

وانتهت الفترة الصباحية بندوة عقدت في جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية، وشهدت الندواتُ حضورًا وتفاعلًا من الحاضرين، وأبدَوْا سعادةً بالغةً بمثل هذه اللقاءات المتميزة.

وفي الفترة المسائية توجه علماءُ الأزهر الشريف وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية المشاركون في القافلة إلىٰ مراكز الشباب؛ حيث عقدتْ ندوة في مركز شباب شرق النيل، ومراكز شباب مدن: ببا، وناصر، والفشن، وبني سويف الجديدة.

كما تعقد ندواتٌ في مساجد علي بن أبي طالب، وعمر بن العزيز، وأسامة بن زيد، ومجمع الرضا.

وتستمر الفعاليات واللقاءات التوعوية والتثقيفية حتىٰ الخميس المقبل.
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